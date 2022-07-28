В «Атриуме» в Москве вновь откроется магазин MANGO

В пятницу, 29 июля, после обеда в торговом центре «Атриум» в Москве откроется магазин MANGO, локация — прежняя. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе ТЦ в четверг, 28 июля.

Магазин будет продавать новую, актуальную коллекцию.

3 марта в Mango сообщили о временном прекращении работы в России из-за трудностей при транспортировке и поставках товаров.

19 июня испанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Mango решил отказаться от прямых продаж в РФ. Причиной указывалась «международная геополитическая неопределенность» на фоне спецоперации России в Донбассе. В результате 55 магазинов компании станут франчайзинговыми, 800 рабочих мест будут сохранены.

Как отмечал президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, список магазинов Mango изменится и, вероятно, сократится. Некоторые торговые центры уже нашли новых арендаторов на их место.

По словам Москаленко, перечень ТЦ, в которых вновь откроются магазины сети, пока уточняется.