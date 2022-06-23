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Список магазинов Mango может сократиться

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Фото: Global Look Press/Drahoslav Ramik
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Список магазинов Mango изменится и, вероятно, сократится. Так, некоторые торговые центры уже нашли новых арендаторов на их место. Об этом «Известиям» заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

По его словам, список ТЦ, в которых вновь откроются магазины Mango, пока уточняется.

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«Но уже сейчас можно сказать точно, что список магазинов изменится и вероятно сократится, потому что некоторые ТЦ уже нашли новых арендаторов на их место», — заявил Москаленко.

Ранее в этот день генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин заявил «Известиям», что компания Mango передаст все свои собственные магазины в России своим партнерам-франчайзи.

Также он пояснил, что у испанской компании были свои магазины в России и работающие по франшизе — 55 своих магазинов и 65 франшизных.

19 июня испанские СМИ со ссылкой на источники сообщили о решении Mango окончательно отказаться от прямых продаж в РФ. Причиной такой меры названа «международная геополитическая неопределенность» на фоне спецоперации России в Донбассе. В результате 55 магазинов компании станут франчайзинговыми, 800 рабочих мест будут сохранены.

3 марта в Mango сообщили о временном прекращении работы в России из-за трудностей при транспортировке и поставках товаров.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции в Донбассе. С конца февраля продажи приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и др.

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