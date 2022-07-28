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Врач рассказал о пользе спорта и правильного питания

Гепатолог Богомолов: спорт и правильное питание защищают от заболеваний печени
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Люди, которые занимаются спортом и правильно питаются, не страдают избыточной массой тела. Об этом в четверг, 28 июля, в беседе с URA.RU рассказал гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов.

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Также он отметил, что они защищены от гепатита, алкогольной и жировой болезней печени.

По его словам, люди, которые регулярно занимаются физическими нагрузками, без избыточной массы тела и питающиеся хорошо, реже страдают от проблем с печенью.

«Болезни печени у них протекают более благоприятно. Те, кто активно занимается физкультурой с интенсивными характеристиками, легче, меньше болеют алкогольной болезнью печени», — сказал Богомолов.

Также врач высказал свое мнение по поводу гепатопротекторов, которые якобы способны защитить печень от гепатита и прочих заболеваний. По его словам, они помогают только тем, кто их продает. Богомолов подчеркнул, что это пустышки, которые практически нигде как лекарства не зарегистрированы.

Ранее, 26 июля, врач-терапевт, диетолог Светлана Горяйнова заявила, что к нарушению работы печени могут привести лекарства, еда, экология и малоподвижный образ жизни. Она напомнила, что печень — очень важный многофункциональный орган, который очищает кровь от токсинов, ядов и аллергенов.

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