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Названы основные причины неэффективной работы печени

Диетолог Горяйнова: к нарушению работы печени приводят лекарства, еда и малоподвижный образ жизни
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Janus
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К нарушению работы печени могут привести лекарства, еда, экология и малоподвижный образ жизни. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Светлана Горяйнова порталу «Доктор Питер».

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Она напомнила, что печень — очень важный многофункциональный орган, который очищает кровь от токсинов, ядов и аллергенов. Также Горяйнова отметила, что данный орган уникален способностью самостоятельно очищаться и восстанавливаться.

В беседе с порталом 25 июля специалист рассказала, что алкоголь ошибочно считается самым вредным напитком для печени.

Однако на печень может повлиять неправильное питание, которое способно спровоцировать развитие неалкогольной жировой болезни (жировой гепатоз).

Кроме того, Горяйнова подчеркнула и отрицательное влияние соли на организм. По ее словам, соль способствует обезвоживанию, ухудшает биологию крови, приводит к нарушениям целостности и эластичности сосудов, повышает давление в сосудах.

Кроме того, вред печени, а также желчному пузырю наносят жирные продукты.

«Но не любой жир вреден. К токсичным для печени можно отнести колбасы, полуфабрикаты, сало, жирное и не очень качественное сливочное масло, утку, баранину, торты, мучные изделия, содержащие маргарин», — заключила врач.

20 июля диетолог, эндокринолог и психолог Антон Поляков заявил, что улучшить работу печени помогут клетчатка, артишоки и жирная рыба. По его словам, с помощью правильного питания можно оказать положительное влияние на работу этого внутреннего органа.

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