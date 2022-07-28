МИД РФ: Россия не получала обращений от США по контакту с Лавровым

МИД России сообщает, что никаких обращений по поводу телефонного контакта госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не поступало. По словам представителей, поступали только сообщения от СМИ, передает телеканал «Известия». Министерство внутренних дел добавило, что они ориентируются на дипломатическую политику, а не на мегафонию. Ранее госсекретарь США заявил, что хотел бы переговорить с Сергеем Лавровым об обмене американцев — Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

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