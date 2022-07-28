Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году

Президент США Джо Байден «ясно дал понять», что намерен баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 27 июля.

«Нас не волнуют опросы. Президент сказал. Он ясно дал понять, что намерен баллотироваться, но мы так далеки от этого времени, так что даже думать об этом пока рано. Но я могу сказать, что мы собираемся продолжать выполнять работу, о которой я только что рассказала», — ответила она на приведенные журналистом данные соцопроса CNN о том, что Байдена на посту президента США хотят видеть не более 25% избирателей-демократов.

Жан-Пьер добавила: Байден стремится к снижению затрат на производство и достиг прогресса в принятии законопроекта, призванного побудить больше компаний — производителей полупроводников строить заводы в США.

«По крайней мере, у этого президента есть план. И он делает эту работу от имени американского народа», — отметила она.

Недавний опрос, проведенный New York Times / Siena College, показал, что 64% демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался, а треть называет его возраст главной причиной, по которой они хотят другого кандидата на пост президента. Еще 32% демократов назвали производительность труда Байдена главным фактором сомнений, за ними следовали 12%, которые сказали, что хотят кого-то нового в Белом доме, и только 10% высказались за более прогрессивного кандидата, приводит данные портал Spectrum News NY1.

Опрос 26 июля в Нью-Гэмпшире показал, что 59% избирателей-демократов не хотят, чтобы Байден снова баллотировался. В июне об этом заявляли 54% опрошенных, добавила Daily Mail.

По некоторым данным, Байден может объявить о своей кандидатуре на выборы 2024 года уже в сентябре.

18 июля были опубликованы результаты проведенного Morning Consult опроса, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США. Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем Дональда Трампа и его партию в 2018 году, добавили аналитики.

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер 10 июля выразил мнение, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.