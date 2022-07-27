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Более 70% сторонников демократов выступают против участия Байдена в выборах

CNN: только 25% опрошенных сторонников демократов хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на выборах 2024 года
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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas
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В США 75% опрошенных сторонников демократов хотят, чтобы партия выдвинула кого-то вместо президента Джо Байдена на выборах 2024 года. Об 27 июля сообщил канал CNN, организовавший опрос.

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Как уточняется, показатель резко увеличился по сравнению с началом этого года. В январе-феврале 51% респондентов выступили против кандидатуры действующего президента.

«Опрос проводился на фоне низкого рейтинга одобрения Байдена. Большинство американцев недовольны состоянием страны и экономики. Инфляция остается высокой, и новый отчет, опубликованный во вторник, показал, что доверие потребителей снижается третий месяц подряд», — отмечает телеканал.

Треть из опрошенных полагает, что Байден не сможет выиграть у Республиканской партии, подчеркивает «Газета.Ru».

Накануне иранская газета Resalat написала, что публичные заявления главы США о том, что он был болен раком, могут говорить о его «скором бегстве» из Белого дома. Издание считает, что Байден скорее всего, не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Ранее, 18 июля, были опубликованы результаты проведенного Morning Consult опроса, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США. Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем Дональда Трампа и его партию в 2018 году, добавили аналитики.

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер 10 июля выразил мнение, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья.

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