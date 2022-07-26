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СМИ увидели признаки скорой отставки Байдена

Resalat: высказывание Байдена о заболевании раком предвещает его побег из Белого дома
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Фото: REUTERS
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Публичные заявления президента США Джо Байдена о том, что он был болен раком, могут говорить о его «скором бегстве» из Белого дома. К такому выводу пришла иранская газета Resalat.

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«Байден готовится к своему добровольному уходу из Белого дома. Недавнее признание Байдена прокладывает путь к этому. ‹...› Некоторые аналитики говорят, что этими заявлениями Байден подготовил почву для быстрых и внезапных перемен в Белом доме. Эти изменения могут произойти до или после промежуточных выборов в США», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что Байден, скорее всего, больше не будет и выдвигать свою кандидатуру в президенты США. Вероятность развития такого сценария, по мнению журналистов, выглядит вполне реалистичной и логичной, так как проблемы с когнитивными функциями и «неспособность» управлять страной снижают рейтинги не только самого Байдена, но и всей Демократической партии.

«Общественности нужно представить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности», — говорится в публикации.

21 июля Байден заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Позднее в Белом доме уточнили, что американский лидер оговорился, случайно использовав глагол в настоящем времени, и имел в виду свой опыт лечения рака кожи в прошлом.

Байден является самым возрастным президентом США. Ему 79 лет. Вопросы о состоянии его здоровья неоднократно обсуждаются как в США, так и во всем мире. Так,10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

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