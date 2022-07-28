Вильфанд рассказал о переменах в погоде к концу июля

Последние дни июля станут прохладнее предыдущих, а также отметятся дождями и грозами. Прохладу жители Москвы и области ощутят уже в четверг, 28 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Количество осадков будет большое, дождь будет идти весь день. Он будет усиливаться периодически, потом затихать, то есть будет такой пульсирующий. В ночь на пятницу осадки тоже сохранятся», — сообщил он ТАСС.

Вильфанд предупредил, что дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15–17 м/с. С дождями в столичный регион придет и похолодание на пять градусов. Днем синоптики прогнозируют 25–27 градусов тепла. 29, 30 и 31 июля температура понизится до +21...+24 градусов.

Московская жара начала сменяться ливнями и грозами с Москве в среду, 27 июля. Синоптики предупреждали, что после полудня в ряде районов города ожидается непогода с сильным ветром.

Столичным рестораторам в этой связи рекомендовали закрыть летние веранды. Также призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.