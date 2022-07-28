Реклама
Прямой эфир
Экономика
Зарубежные компании вынуждены поднимать цены после ухода из России
Общество
Парламентарии предложили поднять стипендии до уровня МРОТ
Спорт
Фанаты турецкого «Фенербахче» на матче с киевским «Динамо» стали скандировать имя президента РФ
Экономика
Стоимость биткоина выросла на 8%
Мир
В США попросили переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений
Армия
Тихоокеанский флот провел учения атомных подлодок по защите Севморпути
Мир
Адвокат американца Уилана не исключил его обмена на Виктора Бута
Наука
В NASA рассказали об отсутствии у РФ планов по уходу с МКС до 2028 года
Мир
Лавров прибыл из Эфиопии в Ташкент
Мир
Госдеп рассказал об изучении возможности признать РФ спонсором терроризма
Экономика
В немецком Рюгене призвали власти ФРГ задействовать «Северный поток – 2»
Мир
США перебросили истребители пятого поколения с Аляски в Польшу
Сюжет:

Вильфанд рассказал о переменах в погоде к концу июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последние дни июля станут прохладнее предыдущих, а также отметятся дождями и грозами. Прохладу жители Москвы и области ощутят уже в четверг, 28 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Стихии творение: ждать ли в августе аномальной погоды
Метеорологи объяснили возросшую частоту и силу экстремальных явлений природы

«Количество осадков будет большое, дождь будет идти весь день. Он будет усиливаться периодически, потом затихать, то есть будет такой пульсирующий. В ночь на пятницу осадки тоже сохранятся», — сообщил он ТАСС.

Вильфанд предупредил, что дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15–17 м/с. С дождями в столичный регион придет и похолодание на пять градусов. Днем синоптики прогнозируют 25–27 градусов тепла. 29, 30 и 31 июля температура понизится до +21...+24 градусов.

Московская жара начала сменяться ливнями и грозами с Москве в среду, 27 июля. Синоптики предупреждали, что после полудня в ряде районов города ожидается непогода с сильным ветром.

Столичным рестораторам в этой связи рекомендовали закрыть летние веранды. Также призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022