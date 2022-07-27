Жара в Москве после полудня сменится ливнями и грозами

После полудня 27 июля в Москве ожидается ухудшение погоды: жара сменится грозами и ливнями. Об этом предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.

«Сегодня после 12:00 мск и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 м/с. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

По данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в среду в столице действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение о жаре до +30...+32 градусов в городе действует с 12:00 до 18:00 мск.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале августа в Москве пройдут продолжительные дожди. Он также указал, что жители мегаполиса от сильной жары в 30 градусов придут к обычной теплой погоде. По его прогнозам, к началу августа среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов.