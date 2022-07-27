В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в среду

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары в среду, 27 июля. Об этом стало известно из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о жаре до +30-32 градусов в столице действует с 12:00 до 18:00 мск. В этот же день синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу, а также порывы ветра до 15 м/с.

В связи с прогнозируемой грозой «желтый» уровень опасности действует на территории не только Москвы, но и Московской области. Предупреждение охватывает временной промежуток с 12:00 27 июля до 12:00 мск 28 июля.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале августа в Москве пройдут продолжительные дожди. Он также указал, что жители мегаполиса от сильной жары в 30 градусов придут к просто очень теплой погоде. И к началу августа среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов.