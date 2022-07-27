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В Москве попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за непогоды

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Столичным рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы в среду, 27 июля.

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«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день сообщалось, что после полудня в Москве ожидается ухудшение погоды: жара сменится грозами и ливнями. Также ожидается ветер с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте kp.ru.

По данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в среду в столице действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение о жаре до +30...+32 градусов в городе действует с 12:00 до 18:00 мск.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале августа в Москве пройдут продолжительные дожди. Он также указал, что жители мегаполиса от сильной жары в 30 градусов придут к обычной теплой погоде. По его прогнозам, к началу августа среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов.

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