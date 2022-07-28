Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 28 июля

Дождь, местами гроза и град и до 27 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в четверг, 28 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем Москве температура воздуха составит от 25 до 27 градусов выше нуля, ночью — +15 градусов.

На территории Московской области в дневное время суток синоптики прогнозируют от 23 до 28 градусов тепла, в ночное — от +12 до 17 градусов.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с и порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Установившаяся в столице жаркая погода с температурными показателями в районе 30 градусов выше нуля сменяется сильными ливнями. При этом накануне, 27 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк спрогнозировала спад температуры в Москве в конце июля, что будет сопровождаться приходом грозового фронта.

В связи с прогнозируемыми дождем, сильным ветром и грозой автомобилистам рекомендовали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от парковки авто вблизи деревьев. Кроме того, в связи с непогодой столичным рестораторам была дана рекомендация закрыть летние веранды, укрепить конструкции и убрать зонты.