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Москвичам пообещали скорое ослабление жары

Синоптики спрогнозировали ослабление жары в Москве на этой неделе
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк 27 июля в беседе с ТАСС рассказала о спаде температуры в столичном регионе в конце июля. По словам специалиста, температура в Москве опустится до +22...+23 градусов.

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«Жара в Москве ослабеет уже завтра. Сегодня к нам вечером подойдет грозовой фронт, и уже завтра жара спадет. В нашем городе [температура] ожидается на уровне 24 градусов, а в последних числах июля где-то примерно 22–23 градуса мы ждем», — рассказала она, уточнив, что таким образом температурный режим окажется немного ниже средних многолетних значений.

Ранее 27 июля столичный комплекс городского хозяйства предупредил о возможном ухудшении погоды, грозах и ливнях после полудня. Уточняется, что с 12:00 и до окончания суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 17 м/с.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале августа в Москве пройдут продолжительные дожди. Он также указал, что жители мегаполиса от сильной жары в 30 градусов придут к обычной теплой погоде. По его прогнозам, к началу августа среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов.

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