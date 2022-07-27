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Водителей призвали соблюдать дистанцию на дорогах Москвы из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Столичных автомобилистов призвали быть внимательными за рулем, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за прогнозируемых грозы, дождя и сильного ветра. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в среду, 27 июля.

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«Синоптики обещают — сегодня ожидаются кратковременный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем», — говорится в тексте.

Кроме того, водителям рекомендовали избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве ожидается ухудшение погоды: жара сменится грозами и ливнями. Также ожидается ветер с порывами до 17 м/с, пишет REGNUM.

По данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в среду в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение о жаре до +30...+32 градусов в городе действует с 12:00 до 18:00 мск.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале августа в Москве пройдут продолжительные дожди. Он также указал, что жители мегаполиса от сильной жары в 30 градусов придут к обычной теплой погоде. По его прогнозам, к началу августа среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов.

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