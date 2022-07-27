В Совбезе показали карту с отошедшими другим странам регионами Украины
Аналитики заданных государств ждут, что Украина уменьшится в размерах до границ Киевской области, сказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в среду, 27 июля.
В публикации прикреплены два изображения карты Украины и прилегающих территорий. На первой картинке территория Украины изображена в границах 1991-2014 годов — с Донбассом и Крымом. Медведев подчеркнул, что такое «светлое будущее» видится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако реальность будет разительно отличаться от таких ожиданий.
Но на следующей картинке видно то, что от Украины осталась лишь Киевская область.
«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», — пояснил Медведев.
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