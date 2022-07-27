Аналитики заданных государств ждут, что Украина уменьшится в размерах до границ Киевской области, сказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в среду, 27 июля.

В публикации прикреплены два изображения карты Украины и прилегающих территорий. На первой картинке территория Украины изображена в границах 1991-2014 годов — с Донбассом и Крымом. Медведев подчеркнул, что такое «светлое будущее» видится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако реальность будет разительно отличаться от таких ожиданий.

Фото: t.me/medvedev_telegram

Но на следующей картинке видно то, что от Украины осталась лишь Киевская область.

«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», — пояснил Медведев.

Фото: t.me/medvedev_telegram

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