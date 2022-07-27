МИД РФ предостерег ВСУ от применения американских РСЗО по территории России

Применение вооруженными силами Украины (ВСУ) американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО против российской территории приведет к серьезным последствиям. Об этом заявил в среду, 27 июля, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные», — сказал Гаврилов на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он добавил, что подталкивание Европы к обострению отношений с Москвой может привести к расширению зоны вооруженного конфликта.

Дипломат также напомнил, что причиной специальной военной операции (СВО) на Украине стал многолетний отказ учитывать законные интересы национальной безопасности России. Наращивание же передач Киеву западного вооружения, подчеркнул Гаврилов, может вынудить Москву перейти к более жестким действиям.

«В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов», — предупредил он.

Ранее в июле сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность приобретения партии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для нужд армии и морской пехоты США. Четыре установки планируется направить на Украину в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы к системам и артиллерийские снаряды.

О том, что США начнут поставлять Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, американская администрация объявила в начале июня. Это вызвало обеспокоенность в Москве.

Так, 1 июня глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал поставку HIMARS Киеву серьезным решением. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

Активные поставки западного вооружения на Украину привели к изменению географических задач спецоперации по защите Донбасса. Как заявил 20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров, теперь к ним относится освобождение не только Луганской и Донецкой народных республик, но и ряда других территорий.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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