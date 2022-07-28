Жесткая посадка: как в Риге демонтировали памятник советским летчикам

В латвийском селе Скулте демонтировали памятник советским летчикам. Реактивный бомбардировщик Ил-38 перевезли на хранение в находящийся неподалеку Музей авиации. Как проводились работы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Советский военный самолет был установлен на постамент в 1978 году в память о подвигах летчиков 1-го Гвардейского авиационного полка ВВС Балтийского флота во время Великой Отечественной войны
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Фото: РИА Новости/Стрингер
На этой модели самолета в Скулте готовили пилотов
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Военный Ил-38 был единственным подобным объектом на территории страны
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Самолет стал местной достопримечательностью, его включали в туристические маршруты, информация об этом объекте содержалась в путеводителях и книгах по истории
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Фото: РИА Новости/Стрингер
В канун 9 мая 2010-го обветшавший самолет был восстановлен силами жителей поселка
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Фото: РИА Новости/Стрингер
В местной администрации говорят, что вопрос о переносе памятника обсуждался не первый год — он находился на частной земле и муниципальных средств на его благоустройство не хватало
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Фото: РИА Новости/Стрингер
23 июня в Латвии приняли закон «О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы и их демонтаже на территории Латвийской Республики». И вопрос решился оперативно
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