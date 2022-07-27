Кокорин опроверг расторжение контракта с «Фиорентиной»

Российский нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин заявил, что он по-прежнему значится в составе клуба и с ним не расторгали контракт. При этом футболист 27 июля подтвердил, что действительно отсутствует в составе итальянского клуба на международное турне.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня все хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — прокомментировал Кокорин «РИА Новости».

Ранее «Фиорентина» опубликовала состав на сборы в Австрии и Испании, где 31-летнего нападающего из России не оказалось в числе 29 игроков, которые вызваны для участия в турне.

22 июля сообщалось, что Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины» в местечке Моэна. Отмечалось, что он тренируется по индивидуальной программе и не будет принимать участие в товарищеских матчах. При этом от него ждали участия в следующем сборе команды, подчеркнул «Спорт-Экспресс».

18 июля спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал ошибкой покупку Кокорина у «Спартака». Он взял на себя вину за этот шаг.

7 июня стало известно, что клуб ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта. Отмечалось, что переговоры с форвардом идут очень тяжело. Это связано с длительностью действующего соглашения и высокой зарплатой игрока.

Кокорин в сезоне-2021/22 шесть раз выходил на поле в составе флорентийского ФК в серии А. В общей сложности он сыграл 121 минуту. За клуб он выступает с января 2021 года, но пока не отметился результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.