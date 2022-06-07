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«Фиорентина» захотела разорвать контракт с Кокориным

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Фото: ФК «Фиорентина»
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Итальянский футбольный клуб (ФК) «Фиорентина» ведет переговоры с нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта. Об этом сообщает Viola News со ссылкой на источник.

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Отмечается, что действующее соглашение 31-летнего россиянина истекает в июне 2024 года.

По информации собеседника издания, переговоры с форвардом идут очень тяжело. Это связано с длительностью действующего соглашения и высокой зарплатой игрока.

«Фиорентина» планирует пригласить на место Кокорина другого нападающего.

В текущем сезоне Кокорин провел семь матчей, сыграв в общей сложности 125 минут.

По данным портала Transfermarkt, футболист перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за €4,5 млн.

Ранее агент Кокорина Тимофей Бердышев в комментарии газете «Спорт-Экспресс» заявил, что футболист хочет остаться в Италии и добиться больше игрового времени в «Фиорентине».

В январе Кокорина признали «посмешищем» чемпионата Италии в 2021 году. Он стал лауреатом в одной из номинаций премии «Футбольная урна», которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год.

До этого, 22 мая, полузащитник российской сборной по футболу Денис Черышев объявил о своем уходе из испанского ФК «Валенсия». Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года. Его контракт с клубом истекает в июне.

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