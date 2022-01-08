Кокорина признали «посмешищем» чемпионата Италии в 2021 году
Российский нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин стал лауреатом в одной из номинаций премии «Футбольная урна», которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год. Об этом сообщается на сайте премии Calciobidoni.
Он стал победителем номинации «посмешище» сезона, набрав 53,21% голосов, уточняет газета «Спорт-Экспресс» .
Он опередил полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и футболиста «Салернитаны» Симу (9,17%). Всего на премию были номинированы 48 игроков.
«Российский нападающий, вечно подающий надежды, талант, который так и не раскрылся до конца, он принес лишь разочарование своему клубу», — отметили организаторы премии.
При этом лауреатом самой премии «Золотая урна» как худший игрок стал полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. Он набрал 23,58 процента голосов и опередил Ведата Мурики («Лацио», 22,54). Третьим стал полузащитник «Ювентуса» Артур Мело (15,75).
Кокорин год назад перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за €4,5 млн. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. При этом уже летом сообщалось, что итальянский клуб рассматривает вариант продажи Кокорина. Приобрести спортсмена могут несколько клубов из России и стран Ближнего Востока.
Кокорину 30 лет. За все время в клубе он провел девять матчей, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм.