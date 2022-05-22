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Российский футболист Черышев объявил об уходе из «Валенсии»

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Денис Черышев
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ivan Terron
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Полузащитник российской сборной по футболу Денис Черышев объявил о своем уходе из испанского футбольного клуба (ФК) «Валенсия». Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской).

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«96 матчей в чемпионате, 122 матча во всех турнирах, замечательные четыре года я защищал цвета «Валенсии», что было бы невозможно без каждого из членов этой великой семьи», — написал футболист.

Он также добавил, что всегда старался быть честным в работе и всячески помогать своим коллегам. Черышев поблагодарил ФК за то, что смог стать «частью этой истории» и сказал, что навсегда останется фанатом «Валенсии».

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Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что футболист уже провел прощальный ужин с игроками команды.

Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года. Его контракт с клубом истекает в июне.

20 мая ФК ЦСКА сообщил, что полузащитник московского клуба Алан Дзагоев покидает команду. Экс-игрок сборной России по футболу договорился с ЦСКА о расторжении контракта по взаимному согласию.

В тот же день стало известно, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлил контракт с футбольным клубом. Он сыграл за клуб 704 матча, на его счету 112 игр за сборную и бронза Евро-2008.

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