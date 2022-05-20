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Голкипер Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Голкипер Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до конца сезона 2023/24
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлил контракт с футбольным клубом. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает пресс-служба команды.

Главный под вопросом: что будет с футбольным ЦСКА в следующем сезоне
Команда потеряла Фернандеса и Дзагоева и даже может сменить наставника команды Алексея Березуцкого

«Сегодня наш капитан подписал новый контракт с ПФК ЦСКА, который рассчитан до конца сезона-2023/24», — говорится в сообщении.

Акинфеев дебютировал в основном составе ЦСКА в 2003 году. Он сыграл за клуб 704 матча, на его счету 112 игр за сборную и бронза Евро-2008. Кроме того, в составе ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

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17 мая газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что ЦСКА покинет полузащитник Алан Дзагоев. Он оставит клуб по окончании сезона-2021/22. Дзагоев выступал за ЦСКА с января 2008 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 22 играх ЦСКА, на счету 31-летнего россиянина три результативные передачи.

18 мая защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о приостановке своей игровой карьеры. Он пояснил, что в последнее время чувствует колоссальную накопившуюся усталость и изнеможение. Его контракт будет приостановлен после матча с «Ростовом». После защитник ЦСКА уедет в Бразилию к семье.

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