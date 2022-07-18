Спортивный директор «Фиорентины» назвал покупку Кокорина ошибкой

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде назвал ошибкой покупку российского нападающего Александра Кокорина. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщило газета Fiorentina.it.

Праде отметил, что полностью берет на себя ответственность за эту ошибку, пишет «Спорт-Экспресс».

«Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Но в последнее время он играет хорошо, поэтому мы хотим посмотреть на него вновь», — приводит его слова НСН.

Александр Кокорин в сезоне-2021/22 шесть раз выходил на поле в составе флорентийского ФК в серии А. В общей сложности он сыграл 121 минуту. За клуб он выступает с января 2021 года, но пока не отметился результативными действиями, отмечает Life.ru. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года, уточняет RT.

До переезда в Италию Александр защищал цвета московского «Спартака», напоминает сайт kp.ru.

7 июня сообщалось, что итальянский футбольный клуб (ФК) «Фиорентина» ведет переговоры с нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта. Отмечалось, что переговоры с форвардом идут очень тяжело. Это связано с длительностью действующего соглашения и высокой зарплатой игрока. По данным портала Transfermarkt, футболист перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за €4,5 млн.