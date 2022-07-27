«Фиорентина» не взяла Кокорина на второй предсезонный сбор

Российский футболист Александр Кокорин не попал на второй предсезонный сбор «Фиорентины». Об этом клуб сообщил 27 июля на своем сайте.

Всего в список вошли 29 игроков, в том числе трое играющих на позиции Кокорина форвардов. Сборы пройдут в Австрии и Испании.

22 июля сообщалось, что Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины» в местечке Моэна. Отмечалось, что он тренируется по индивидуальной программе и не будет принимать участие в товарищеских матчах. При этом от него ждали участия в следующем сборе команды, подчеркнул «Спорт-Экспресс».

18 июля спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал ошибкой покупку Кокорина у «Спартака». Он взял на себя вину за этот шаг.

7 июня сообщалось, что клуб ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта. Отмечалось, что переговоры с форвардом идут очень тяжело. Это связано с длительностью действующего соглашения и высокой зарплатой игрока.

Кокорин в сезоне-2021/22 шесть раз выходил на поле в составе флорентийского ФК в серии А. В общей сложности он сыграл 121 минуту. За клуб он выступает с января 2021 года, но пока не отметился результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.