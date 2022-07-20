Талант не продашь: какая судьба ждет Кокорина в «Фиорентине»

Будущее российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина — под большим вопросом. Противоречивые новости сменяют друг друга чуть ли не каждый день. То «фиалки» пытаются отдать игрока в аренду, то договариваются о расторжении контракта, то ведут переговоры с потенциальными покупателями. Сам Кокорин, похоже, намерен остаться в клубе до 2024 года — контракт это позволяет. Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде на днях публично назвал покупку Александра ошибкой. За полтора года тот провел в Серии А 10 матчей и не совершил ни одного результативного действия. Насколько велики его шансы всё же пробиться в основу «фиалок» — в материале «Известий».

Кто виноват

В Италии Александра Кокорина в шутку называют Феноменом. В конце 1990-х годов это прозвище заслуженно носил игравший в Серии А великий нападающий «Интера» Роналдо, обладатель «Золотого мяча» и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Кокорина так называют не за футбольные качества, а благодаря тому, как он умудряется в роли игрока-невидимки входить в топ-3 своей команды по уровню заработка.

Зачем Кокорина брали в «Фиорентину», до сих пор не могут понять ни болельщики «фиалок», ни специалисты. Спортивный директор клуба, которого за этот трансфер чихвостят второй год подряд, только недавно признал, что ошибся.

Талант не продашь Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spada

«Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру ответственность на себя. Но в последнее время он играет хорошо, и поэтому мы хотим его еще оценить», — заявил Даниэле Праде.

А ведь сколько звездных фамилий отметилось в трансфере Кокорина в Италию. Прежде всего это сын Роберто Манчини Андреа. В тот момент он по протекции папы занимал должность помощника Даниэле Праде, но мало кто был в курсе, чем конкретно он занимается. С подачи отца, который работал с Кокориным, будучи тренером питерского «Зенита», именно Андреа лоббировал трансфер Кокорина во Флоренцию. Сам он, кстати, давно в «Фиорентине» не работает. При переезде Кокорина во Флоренцию в итальянских СМИ фигурировали и еще две знаковые для Серии А фамилии — Фабио Капелло и Марчелло Липпи.

Капелло якобы замолвил доброе словечко за Кокорина. Хотя нельзя быть уверенным, что там на самом деле было: сегодня экс-тренер сборной России морщится при необходимости рассуждать на эту тему. А сын Марчелло Липпи Давиде, известный агент, который считается близким к Праде человеком, вообще залег на дно по этой теме. Хотя его имя не раз звучало в период переговоров по Кокорину.

Лишь человек по имени Оресте Чинквини, который оставил о себе недобрую память в «Зените» времен Роберто Манчини (был спортивным директором сине-бело-голубых в сезоне-2017/18), периодически пытается публично оправдать появление Кокорина в «Фиорентине». Но вот ему совсем некуда деваться: во Флоренции каждая собака знает и помнит, что это именно он был едва ли не главным застрельщиком феноменальной операции по переброске Александра из «Спартака» во Флоренцию и пиарил эту сделку на каждом углу.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spada

Теперь, правда, Чинквини пытается рассказывать, как он и подумать не мог, что у Кокорина так явно не получится в Италии. Однако всем куда памятнее другое: четыре года контракта для Александра с топовой зарплатой.

— Бесспорно, его переход — ошибка клуба, — отметил «Известиям» бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов. — В «Фиорентине» рассчитывали на другое, а получилось, что получилось. Его ведь брали на такую солидную зарплату, чтоб он играл, а не сидел на скамейке и выходил раз в год по обещанию. Единственное, что могу сказать, это несомненная заслуга агентов, потому что привезти такого игрока в такой клуб и в такую лигу — это, конечно, круто.

Еще один шанс

Оставаясь невидимкой на футбольном поле, Александр продолжает пользоваться вниманием со стороны местной прессы и болельщиков. Даже сейчас, когда «Фиорентина» находится на сборе в горном местечке Моэна, журналисты много пишут не только о тех, кто получает большие нагрузки на тренировках у Винченцо Итальяно (главный тренер «Фиорентины»), но и про Александра, который остался во Флоренции, якобы из-за того, что сдал положительный тест на ковид.

Агент игрока Тимофей Бердышев в начале июля сообщил Firenze Viola, что никто из руководства «Фиорентины» не обсуждал с ним и его клиентом возможность расторжения контракта. Кокориным интересовались несколько клубов РПЛ, но форвард дал им понять свои приоритеты: он не намерен менять команду и хочет пробиться в основной состав «Фиорентины», с которой связан контрактом до 2024 года.

Талант не продашь Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Massimo Paolone

— Не знаю, подает ли он какие-то надежды, чтобы получить игровое время, — признался призер Олимпийских игр Юрий Гаврилов. — Всё зависит от его желания, талант то у него огромный. Стоит ли продолжать играть? Ему 31 год. Если он сейчас чувствует себя нормально, то зачем ему заканчивать карьеру? Саша еще может принести пользу. Он бы до сих пор пригодился бы половине команд РПЛ.

Схожего мнения придерживается и бывший футболист «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис.

— Пусть Кокорин останется в «Фиорентине» и еще попробует себя проявить, — сказал «Известиям» Андрей Канчельскис. — Если ему дадут шанс отыграть пару матчей, то он сможет проявить себя. Но это право надо заслужить на тренировках, но Винченцо Итальяно, похоже, в нем не заинтересован. Посмотрим, как сложится его судьба этим летом.

Трансферное окно закроется в Италии 1 сентября, в России — 8 сентября.