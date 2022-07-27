Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц
Правительство Германии дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Украине. Об этом сообщает 27 июля немецкая газета Der Spiegel.
Немецкая машиностроительная компания KMW, основным направлением деятельности которой является проектирование, разработка и производство военной техники, подтвердила изданию информацию о сделке по продаже оружия.
Представитель компании заявил, что на производство этих гаубиц было выделено €1,7 млрд. Сроки поступления гаубиц на Украину пока неизвестны. При этом, по данным издания, производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет.
В издании также напомнили, что 13 июля министерство экономики ФРГ выдало KMW лицензию на производство систем PzH 2000 — самоходных артиллерийских установок.
Накануне глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия поставила Украине обещанное тяжелое вооружение. По данным агентства DPA, речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) типа Mars II и трех самоходных гаубицах.
За несколько дней до этого Ламбрехт указала на ограниченность ресурсов бундесвера для оказания дальнейшей военной помощи Киеву.
21 июня власти Германии впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок. Так, правительство Германии было намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.
Еще 9 июня представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что снабжение вооруженных сил Украины тяжелой военной техникой — это прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они не могли достичь территории как РФ, так и Донбасса.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперацией по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.
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