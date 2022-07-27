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Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц

Spiegel: правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp
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Правительство Германии дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Украине. Об этом сообщает 27 июля немецкая газета Der Spiegel.

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Немецкая машиностроительная компания KMW, основным направлением деятельности которой является проектирование, разработка и производство военной техники, подтвердила изданию информацию о сделке по продаже оружия.

Представитель компании заявил, что на производство этих гаубиц было выделено €1,7 млрд. Сроки поступления гаубиц на Украину пока неизвестны. При этом, по данным издания, производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет.

В издании также напомнили, что 13 июля министерство экономики ФРГ выдало KMW лицензию на производство систем PzH 2000 — самоходных артиллерийских установок.

Накануне глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия поставила Украине обещанное тяжелое вооружение. По данным агентства DPA, речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) типа Mars II и трех самоходных гаубицах.

За несколько дней до этого Ламбрехт указала на ограниченность ресурсов бундесвера для оказания дальнейшей военной помощи Киеву.

21 июня власти Германии впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок. Так, правительство Германии было намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

Еще 9 июня представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что снабжение вооруженных сил Украины тяжелой военной техникой — это прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они не могли достичь территории как РФ, так и Донбасса.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперацией по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

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