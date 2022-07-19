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Министр обороны ФРГ сообщила об ограниченности ресурсов для помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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Ресурсы бундесвера для дальнейшей военной помощи Украине ограниченны. Об этом глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила во вторник, 19 июля.

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«Мы не можем больше много отдать (техники и оружия. — Ред.) из бундесвера», — цитирует сайт kp.ru слова министра, сказанные во время посещения немецко-французской бригады в городе Мюлльхайм.

По ее словам, глава украинского минобороны Алексей Резников уже проинформирован об ограниченных возможностях поставок бундесвера, передает RT.

21 июня власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок.

В частности, правительство Германии было намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

Ранее, 14 июня, Ламбрехт заявила, что украинские военнослужащие заканчивают обучение обращению с немецкими гаубицами, после чего орудия должны были отправиться на Украину, передает НСН.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин в медлительности поставок оружия и недостаточного, по мнению Киева, объема помощи.

До этого, 18 мая, состоялся резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Ламбрехт. Немецкая газета Die Welt сообщала, что Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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