Министр обороны ФРГ сообщила об ограниченности ресурсов для помощи Украине
Ресурсы бундесвера для дальнейшей военной помощи Украине ограниченны. Об этом глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила во вторник, 19 июля.
«Мы не можем больше много отдать (техники и оружия. — Ред.) из бундесвера», — цитирует сайт kp.ru слова министра, сказанные во время посещения немецко-французской бригады в городе Мюлльхайм.
По ее словам, глава украинского минобороны Алексей Резников уже проинформирован об ограниченных возможностях поставок бундесвера, передает RT.
21 июня власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок.
В частности, правительство Германии было намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.
Ранее, 14 июня, Ламбрехт заявила, что украинские военнослужащие заканчивают обучение обращению с немецкими гаубицами, после чего орудия должны были отправиться на Украину, передает НСН.
8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин в медлительности поставок оружия и недостаточного, по мнению Киева, объема помощи.
До этого, 18 мая, состоялся резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Ламбрехт. Немецкая газета Die Welt сообщала, что Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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