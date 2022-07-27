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В ЛНР допустили наличие у Украины ракет дальностью 300 км

МВД ЛНР: на территорию Украины уже могли завезти ракеты дальностью 300 км
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Фото: flickr.com
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Украина уже может иметь на вооружении ракеты ATACMS с дальностью стрельбы 300 км. Об этом 27 июля заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«По всей видимости, завезли ракеты большей дальности — это 300 километров. Но Вооруженные силы Украины (ВСУ) их еще не используют и не бьют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты», — сообщил Киселев в эфире Первого канала.

ATACMS могут использоваться реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. По заявлениям украинской стороны, ВСУ владеют только боеприпасами GMLRS, чья дальность полета не превышает 70 км.

23 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии планов поставки Киеву ракет ATACMS. Он отметил, что это решение президента страны Джо Байдена. По словам Салливана, Вашингтон по-прежнему стремится помогать Украине, однако считает нужным исключить любые провокации, которые теоретически могли бы положить начало третьей мировой войне.

Ранее, 20 июля, глава минобороны США Ллойд Остин уже заявлял, что у Вашингтона нет планов по отправке снарядов с дальностью полета больше, чем 80 км. По словам Остина, дальнейшие поставки американского оружия, военной техники и боеприпасов будут зависеть от того, как ВСУ ведут боевые действия и в чем заключаются их потребности.

До этого, 14 июля, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что сейчас у ВСУ есть снаряды для HIMARS дальностью до 70 км. Он отметил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления снарядов большей дальности.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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