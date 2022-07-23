Помощник Байдена опроверг планы США передать Киеву ракеты ATACMS

США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS,военную поддержку Украине в достаточном объеме и не планируют поставлять Киеву ракеты ATACMS для HIMARS. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Есть определенные вещи, которые, по словам президента США [Джо Байдена], он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — пояснил он во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему стремится помогать Украине, однако считает нужным исключить любые провокации, которые теоретически могли бы положить начало третьей мировой войне.

Помощник Байдена признал, что на месте Владимира Зеленского тоже настаивал бы на максимальном вооружении страны. Тем не менее, заявил Салливан, США вынуждены придерживаться определенных границ в данном вопросе. По его мнению, американская сторона делает все возможное.

Ранее, 20 июля, глава минобороны США Ллойд Остин уже заявлял, что у Вашингтона нет планов по отправке снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украину. По словам Остина, дальнейшие поставки американского оружия, военной техники и боеприпасов будут зависеть от того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия и в чем заключаются их потребности.

До этого, 14 июля, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что сейчас у ВСУ есть снаряды для HIMARS дальностью до 70 км. Он отметил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления снарядов большей дальности.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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