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Центр «Вектор» выделил штамм оспы обезьян у заразившегося

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор»
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Ученые научного центра «Вектор» выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего. Об этом в «Векторе» заявили 27 июля.

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«Тест-система для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «Вектор-ПЦРрв-ВОО» успешно выявляет выделенный штамм с высокой эффективностью», — цитирует «РИА Новости» сообщение центра.

Геном получилось секвенировать. Ученые пришли к выводу, что штамм относится к западноафриканскому варианту вируса с низкой летальностью.

«Исследование по оценке эффективности уникальной противооспенной вакцины четвертого поколения «ОртопоксВак» против выделенного штамма вируса оспы обезьян проводится в настоящее время», — отметили в «Векторе».

Ранее, 25 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в РФ крайне невелики. Она подчеркнула, что единственный случай завоза инфекции в страну был купирован и не получил распространения.

До этого, 23 июля, Роспотребнадзор сообщил, что состояние российского пациента, у которого выявили болезнь, не вызывает опасений.

Первый случай оспы обезьян был выявлен в России 12 июля. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. Он обратился к врачам с характерной сыпью.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы. Вирус распространяется в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

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