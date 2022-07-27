Психолог назвала опасные для ребенка мультфильмы

Детям не следует показывать мультфильмы, если они содержат сцены насилия или герои анимационной ленты проявляют неуважение к другим персонажам. Об этом 27 июля рассказала семейный психолог, эксперт телеканала «Мульт» Елена Кадирова.

С психологической точки зрения детям дошкольного возраста свойственно подражание тем фигурам, которых они считают для себя авторитетными. Чаще всего это люди из их круга общения — родители или родственники. Однако таким образцом для ребенка может стать и герой мультфильма, рассказала психолог.

«Если персонаж совершает насилие по отношению к другим героям, ребенок может повторять аналогичные действия в детском саду, на игровой площадке, дома. Особенно неполезными могут быть мультфильмы, в которых после насилия пострадавший персонаж чувствует себя хорошо, не умирает, не попадает в больницу», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Как объяснила эксперт, при такой ролевой модели в сознании маленького человека возникает перевертыш, что если человеку или кошке «открутить голову, то они после этого встанут и пойдут дальше». В таком случае дети могут пойти и попробовать данный стиль поведения для начала на своем домашнем питомце.

Также Кадирова упомянула об опасности мультфильмов, в которых герой совершает противоправные поступки или проявляет неуважение к родителям, то есть людям старшего возраста, и при этом в итоге оказывается в выигрыше и получает то, к чему он стремился. Как уточнила специалист, в таком случае у детей формируются нереалистичные представления о способах достижения целей и закрадываются мысли, что в достижении своих целей все средства хороши, даже если они вредят другим людям.

В июне сообщалось о старте в эфире телеканала «TV1000 Русское Кино» линейки детской анимации под названием «Мама, папа, отдыхай!». Популярные многосерийные истории — «Смешарики», «ПинКод» и «Фиксики» — можно будет посмотреть в летние каникулы по будням с 5:30 до 8:00 и по выходным с 5:30 до 10:00.

Также в День защиты детей, который отмечался в России 1 июня, онлайн-школа для детей и подростков Skysmart спросила родителей, какие их полезные привычки влияют на их чад. Согласно опросу, с которым ознакомились «Известия», из 86% опрошенных, которые сами ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ), 93% отметили, что прививают такой же подход к питанию и своим детям. По мнению еще 26% респондентов, их занятия по английскому мотивируют ребенка учиться лучше. А 29% убеждены, что их отношение к образованию позитивно сказывается на успехи в учебе детей.

В июле 2018 года сообщалось, что красноярский иллюстратор Богдан Тимченко предложил новую интерпретацию советских мультфильмов, и теперь их вряд ли можно назвать добрыми.