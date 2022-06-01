Россияне рассказали о способах прививать детям правильные привычки

Дети склонны копировать поведение родителей и принимать за норму их привычки и стиль жизни. В День защиты детей, который отмечается в России 1 июня, онлайн-школа для детей и подростков Skysmart спросила родителей, как их полезные привычки влияют на их чад. С результатами опроса ознакомились «Известия».

Из 86% опрошенных, которые сами ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ), 93% отметили, что прививают полезные привычки своим детям. При этом 48% из них более года посвятили ЗОЖ, а 35% придерживаются такого образа всю жизнь.

Также опрос показал, что 89% охарактеризовали ЗОЖ как правильное питание, 79% — жизнь без вредных привычек, 74% связали такой образ жизни с регулярными занятиями спортом, а 52% — с правильным досугом.

О пользе здоровых привычек своих детям рассказывают 72% опрошенных. Еще 58% заявили, что контролируют режим дня детей, а 8% используют материальную мотивацию за правильное питание и занятия спортом.

Как убеждены 28% респондентов, их выбор в пользу ЗОЖ положительно влияет на привычки детей. Вместе с тем 80% родителей из числа тех, кто приобщил к правильным привычкам своих детей, добились этого благодаря демонстрации личного примера.

Важность собственного примера в воспитательном процессе подчеркнула семейный психолог и автор бестселлеров «Класс коррекции» и «Любить или воспитывать» Екатерина Мурашова. По ее словам, имитация является естественным и базовым способом обучения у всех высших млекопитающих, включая человека.

«Там, где она не задействована, навыки закрепляются очень плохо и ненадежно», — указала специалист.

В ходе опроса Skysmart также выяснил, как изучение английского языка взрослыми отражается на детях. Так, у 82% изучающих английский взрослых дети посещают дополнительные занятия по английскому языку, 67% — спортивные секции и 38% — творческие кружки. Как отметили 3.3% опрошенных, изучать английский они начали, чтобы лучше понимать интересы своих детей.

По мнению 26% респондентов, их занятия по английскому мотивируют ребенка учиться лучше. Еще 29% убеждены, что их отношение к образованию позитивно сказывается на успехи в учебе детей.

Для мотивации детей к обучению 81% изучающих английский родителей прибегают к похвале даже за небольшие успехи, 77% показывают личный пример, 76% проводят домашние лекции о пользе знаний, а 58% учатся вместе с детьми, читают книги и смотрят мультфильмы на языке оригинала. Однако 39% признались, что прибегают к контролю выполнения заданий для поддержания регулярности занятий, а 8% поощряют своих детей материально за хорошие оценки по английскому.

28 апреля были опубликованы результаты опрос Skysmart, который показал пять типов современных родителей по критерию подхода к воспитанию и образованию. Самый часто встречающийся тип (33%) подразумевает формальный подход к обучению ребенка: такие родители проверяют оценки и выполнение домашней работы, при этом они не включены в образовательный процесс ребенка. Чаще всего они к дополнительному образованию обращаются либо по инициативе самого ребенка, либо по формальным причинам — например, срочная подготовка к ЕГЭ.