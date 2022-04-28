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Психолог рассказала про пять типов современных родителей

Психолог Екушевская рассказала про пять типов современных родителей
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Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart в целях развития собственной образовательной модели провела опрос и выявила типы современных родителей по критерию подхода к воспитанию и образованию. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В опросе приняли участие 1000 родителей школьников 1–11-х класса.

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Первый тип родителей встречается чаще всего — их 33%. Этому типажу родителей свойственен формальный подход к обучению ребенка: они проверяют оценки и выполнение домашней работы, при этом они не включены в образовательный процесс ребенка. Чаще всего они к дополнительному образованию обращаются либо по инициативе самого ребенка, либо по формальным причинам — например, срочная подготовка к ЕГЭ.

«Родитель изначально приучает ребенка к достижению микроцелей и коротким отчетам. Потенциально из такого ребенка вырастет человек, не понимающий, чего он сам хочет от жизни, от учебы, от работы», — объясняет психолог и академический директор школы Skysmart Анастасия Екушевская.

При этом подчеркивается и положительная деталь — родитель запишет ребенка на допзанятия, если он этого захочет, то есть надежда на развитие самостоятельного принятия решений.

Второй тип родителей считают себя более либеральными и стараются давать детям больше свободы. Таких родителей 23%. Этим родителям большее значение имеет отсутствие давления и чрезмерных усилий, чем хорошие оценки. Основные задачи для них: получение практических навыков и поиск ребенком своих личных интересов.

Психолог считает, что это скорее дань трендам, нежели осмысленный подход.

«Скорее всего, ребенок в будущем не станет «замахиваться» на большие амбициозные задачи, однако, возможно, это и неплохо — вырастет счастливый взрослый, живущий своей жизнью», — говорит психолог.

Третий тип родителей — 16% — в выборе будущей профессии ориентируется на личностные особенности ребенка. Самое важное для них — дать ребенку лучшее и не совершить ошибок в воспитании.

«Это родители, которым удается достичь баланс между контролем и поддержкой», — констатировала Екушевская.

Четвертый тип — 15%. Это родители, которые привыкли единолично решать за своего ребенка. Они «уважают» дисциплину и контроль. Но контроль зачастую сводится в основном к проверке оценок, так как респонденты считают, что за образование ребенка должна нести ответственность только школа. В неудачах ребенка также винят либо его самого, либо школу.

«Родители считают, что они всегда правы и лучше знают, как следует учить их ребенка. Им важно демонстрировать связь с конечной целью — хорошей будущей работой», — отметила психолог.

По мнению психолога, это грозит тем, что будущий взрослый так и не поймет, как ему решать за себя самому. Либо появятся сложности с адаптацией.

Пятый тип родителей (13%) наименее обеспокоены оценками и проблемами образования и не перекладывают всю ответственность на школу. При этом они считают, что знаний, которые дают детям, недостаточно, а ненужной информации слишком много.

«У таких родителей дети уже хорошо учатся и учатся в престижных учреждениях, ярко выраженная высокая требовательность к преподавателям: их детей должны учить лучшие», — заключила психолог.

Такие дети в будущем могут вырасти не очень адаптированные к «обычным» («не лучшим») условиям, считает Екушевская.

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