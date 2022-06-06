TV1000 Русское Кино запускает линейку детской анимации

Лето — это время открытий и приключений. И неважно, совершаете ли вы их лично или это делают любимые вами персонажи. Впервые с 13 июня в эфире телеканала TV1000 Русское Кино (входит в ГК Viasat) стартует линейка детской анимации под названием «Мама, папа, отдыхай!». Популярные многосерийные истории – «Смешарики», «ПинКод» и «Фиксики» — можно будет посмотреть по будням с 5:30 до 8:00 и по выходным с 5:30 до 10:00. Также они доступны на стриминговом сервисе viju. Приятного просмотра!

Телеканал TV1000 Русское Кино объявляет о начале сотрудничества с ГК «Рики». Двери в волшебный мир анимации открываются с популярных мультсериалов — «Смешарики», «ПинКод» и «Фиксики». Вместе с персонажами маленькие зрители узнают о необычных изобретениях, побывают в разных уголках нашей планеты и даже увидят Землю из космоса.

«Современные дети очень избирательны. При выборе мультфильмов они ориентируются только на один критерий – интересно или нет. Чего не скажешь о родителях, для которых первоочередную роль играет воспитательный аспект. Учитывая интересы и предпочтения нашей широкой целевой аудитории, мы приняли решение о заключении контракта с одним из лидеров российского анимационного рынка — группой компаний «Рики». Предлагаемый нашим зрителям контент — «Смешарики», «ПинКод», «Фиксики» — формирует у детей нравственные ценности и учит их познавать мир. Поэтому я уверен, что эти проекты окажутся востребованными», — говорит генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль.

«Несомненно, у телеканала TV1000 Русское Кино очень широкая зрительская аудитория, среди которой и родители с детьми, да и просто взрослые, которые выросли на проектах ГК «Рики». В это сложно поверить, но, например, «Смешарикам» в этом году исполняется 19 лет. И сегодня за приключениями героев Ромашковой долины с неменьшим трепетом и интересом наблюдают те самые вчерашние школьники. А анимационные сериалы «Фиксики» и «ПинКод» — это невероятная сокровищница знаний из мира естественных наук, которая будет полезна и познавательна абсолютно для всех зрителей. Мы искренне рады началу сотрудничества с ГК Viasat и будем надеяться, что наши проекты обретут новых постоянных зрителей среди аудитории телеканала», – прокомментировала генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева.

Вероятно, не найдется ни одного ребенка, кто не слышал бы о Смешариках. Очаровательная Нюша, озорной Крош, изобретательный Пин, мудрый Кар-Карыч и многие другие — каждый ребенок узнает в этих персонажах себя или своих близких. Зрителей ждут увлекательные истории про неунывающих героев в волшебной Ромашковой долине.

Для любителей всевозможных изобретений и открытий специально сняли продолжение «Смешариков» — научно-познавательный спин-офф «ПинКод». На этот раз симпатичные всем герои будут не только перемещаться под водой, под землей и по воздуху на изобретённом Пином корабле, но и заглянут в будущее через «Шароскоп-3000». «ПинКод» также можно будет увидеть в эфире телеканала TV1000 Русское Кино.

«А кто такие фиксики – большой-большой секрет». Не менее увлекательный мультсериал для самых любознательных зрителей – «Фиксики». Эта история снята по мотивам сказочной повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». По сюжету добрый и тихий мальчик ДимДимыч знакомится с говорящими маленькими человечками, живущими внутри окружающих нас приборов. Порой он попадает в непростые ситуации, которые без помощи фиксиков решить не представляется возможным. Так что оба мира — механический и человеческий — получаются многомерными, реальными и взаимосвязанными друг с другом. Хотите лучше узнать об этих милых персонажах и познакомиться с ними поближе, включайте TV1000 Русское Кино с 13 июня.

Стоит отметить, что предложенные мультсериалы полюбились зрителям не только в России, но и за рубежом. Проекты группы компаний «Рики» переведены на 30 языков, права проданы в более 160 стран мира, общее число просмотров на YouTube и платформах VOD по всему миру превышает 40 миллиардов.