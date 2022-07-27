Реклама
Прямой эфир
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Политика
Путин встретился с губернатором Астраханской области Бабушкиным
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
МИД РФ допустил выход первых судов с украинским зерном в ближайшее время
Мир
Китаист оценил возможные санкции США против КНР за покупку нефти у России
Мир
Лавров допустил введение Западом санкций против Китая
Политика
В Госдуме оценили кандидатуру Джонсона в качестве нового генсека НАТО
Мир
Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию в ДНР
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Мир
Военный историк оценил вероятность возвращения Украиной потерянных территорий
Экономика
Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ
Наука
Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц

В Госдуме оценили кандидатуру Джонсона в качестве нового генсека НАТО

Депутат Белик: для избрания на пост генсека НАТО Джонсона должны поддержать все страны-члены альянса
0
Фото: Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для избрания на пост генсека Североатлантического альянса кандидатуру ушедшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона должны поддержать все страны-члены НАТО, среди которых он далеко не приемлемая фигура. Об этом в среду, 27 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя статью издания The Telegraph.

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону
И как это повлияет на отношения Лондона и Москвы

«Неудивительно, что коллективный Запад будет искать тепленькое местечко такому одиозному персонажу, как Борис Джонсон. Для того, кто всегда готов транслировать русофобию в массы, кресло в антироссийском политикуме найдется. Джонсон — это тот человек, который не умрет от скромности и излишка нездоровых амбиций, так что сам себя он видит на достаточно высоких должностях», — указал он.

По словам депутата, вопрос в том, какой репутацией обрастет Североатлантический альянс, если к его деятельности приложит руку «беспринципный политик и любитель тайных вечеринок» Джонсон. Он уже принес Великобритании правительственный кризис и громкие скандалы, в которых был замешан и сам, а также не гнушался использовать деньги из госбюджета в личных целях и в принципе вел себя аморально, добавил Белик.

«Также стоит помнить, что для избрания на пост генсека альянса его кандидатуру должны поддержать все страны-члены НАТО, среди которых Джонсон далеко не приемлемая фигура», — заключил парламентарий.

Накануне газета The Telegraph сообщила Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года.

Как утверждает издание, британского премьера на эту роль рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые берутся за эту работу. Они слишком часто выступали с предложениями создать новую армию ЕС.

26 июля на Украине Джонсону уже предложили работу. Там появилась петиция о предоставлении гражданства премьер-министру Великобритании, чтобы Джонсон мог претендовать на должность премьера Украины.

До этого, 23 июля, газета The Times, ссылаясь на источники в канцелярии премьера сообщила, что подавший в отставку Борис Джонсон собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. По мнению Джонсона, любой, кто его сменит на посту, приведет страну к катастрофе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022