В Госдуме оценили кандидатуру Джонсона в качестве нового генсека НАТО

Для избрания на пост генсека Североатлантического альянса кандидатуру ушедшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона должны поддержать все страны-члены НАТО, среди которых он далеко не приемлемая фигура. Об этом в среду, 27 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя статью издания The Telegraph.

«Неудивительно, что коллективный Запад будет искать тепленькое местечко такому одиозному персонажу, как Борис Джонсон. Для того, кто всегда готов транслировать русофобию в массы, кресло в антироссийском политикуме найдется. Джонсон — это тот человек, который не умрет от скромности и излишка нездоровых амбиций, так что сам себя он видит на достаточно высоких должностях», — указал он.

По словам депутата, вопрос в том, какой репутацией обрастет Североатлантический альянс, если к его деятельности приложит руку «беспринципный политик и любитель тайных вечеринок» Джонсон. Он уже принес Великобритании правительственный кризис и громкие скандалы, в которых был замешан и сам, а также не гнушался использовать деньги из госбюджета в личных целях и в принципе вел себя аморально, добавил Белик.

«Также стоит помнить, что для избрания на пост генсека альянса его кандидатуру должны поддержать все страны-члены НАТО, среди которых Джонсон далеко не приемлемая фигура», — заключил парламентарий.

Накануне газета The Telegraph сообщила Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года.

Как утверждает издание, британского премьера на эту роль рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые берутся за эту работу. Они слишком часто выступали с предложениями создать новую армию ЕС.

26 июля на Украине Джонсону уже предложили работу. Там появилась петиция о предоставлении гражданства премьер-министру Великобритании, чтобы Джонсон мог претендовать на должность премьера Украины.

До этого, 23 июля, газета The Times, ссылаясь на источники в канцелярии премьера сообщила, что подавший в отставку Борис Джонсон собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. По мнению Джонсона, любой, кто его сменит на посту, приведет страну к катастрофе.