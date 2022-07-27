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Суд оштрафовал Киркорова на 6 тыс. рублей

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Мировой суд Москвы назначил певцу Филиппу Киркорову административный штраф в размере 6 тыс. рублей за неправильную парковку. Об этом в среду, 27 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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Речь идет об инциденте, который произошел 10 марта 2022 года. Тогда певца привлекли к административной ответственности по ст. 12.16. ч.5. (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге). Ему был выписан штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ему было отведено 60 дней на уплату штрафа, однако артист российской эстрады проигнорировал это условие. В случае неуплаты суд в праве назначить еще один штраф в двойном размере.

20 июля певцу в мировом суде Москвы был назначен аналогичный штраф за неуплату предыдущего штрафа в размере 3 тыс. рублей. 18 марта автомобиль Киркорова остановился в неположенном месте, в результате чего ему выписали административный штраф, на оплату которого было даны 60 дней.

В декабре 2021 года суд прекратил производство по 90 протоколам по дорожным штрафам Киркорова из-за отсутствия событий административных правонарушений.

В марте 2020 года отец певца Бедрос Киркоров был объявлен в розыск из-за недоплаченных штрафов ГИБДД за превышение скорости. Сообщалось, что он не оплатил восемь штрафов.

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