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Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на 6 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Суд назначил Филиппу Киркорову штраф 6 тыс рублей Мировой судебный участок сегодня рассмотрел административный протокол в отношении певца Филиппа Киркорова и назначил ему штраф в размере 6 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Известия» из зала суда.

Данный протокол был составлен по ст. 20.25, ч.1 (Уклонение от исполнения административного наказания), что влечет за собой взыскание в двукратном размере ранее не оплаченной суммы штрафа.Как стало известно в суде, 18 марта 2022 года автомобиль Киркорова остановился в неположенном месте, в результате чего ему выписали административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

По закону, после того, как постановление об административном правонарушении вступает в силу, нарушителю дается 60 дней для уплаты штрафа. В данном случае, штраф был уплачен в рамках исполнительного производства спустя месяц после истечения срока для добровольной уплаты штрафа и после возбуждения дела об административном правонарушении.

Таким образом, мировой судья Тимур Вахрамеев назначил Киркорову штраф в двукратном размере, равный шести тысячам рублей.В декабре прошлого года суд прекратил производство по 90 протоколам по дорожным штрафам Киркорова в связи с отсутствием событий административных правонарушений.

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