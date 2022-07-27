В NASA заявили о сильном ударе по МКС в случае выхода России из проекта

Выход России из проекта Международной космической станции после 2024 года станет сильным ударом для МКС. Об этом директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявила в среду, 27 июля.

При этом она отметила, что пока не получала от РФ уведомления о выходе.

«Русские, как и мы, думают о том, что дальше. Мы планируем после 2030 года совершить переход к коммерческим космическим станциям на низкой орбите. Они также думают о подобном переходе», — цитирует Гейтенс СNN.

По ее мнению, ранее Россия уже упоминала о запланированном выходе из проекта МКС, однако на этот раз заявление «более основательное».

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена анонсировала намерение продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, но российская сторона пока не дала утвердительного ответа.

При этом бывший астронавт NASA Гарет Рейсман заявил, что американская секция МКС не может функционировать без российской, а российская — без американской, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о решении госкорпорации выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также рассказал о планах начать формирование российской орбитальной станции, сообщает телеканал «360». Кроме того, уже известен примерный будущий облик орбитальной станции РФ.

Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на планы России выйти после 2024 года из проекта МКС. Он пожелал счастливого пути по-французски, передает НСН.

Ранее, 30 апреля, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы России на МКС уже принято. Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы в соответствии с международными обязательствами.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.