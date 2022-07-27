Захарова назвала тупиковыми попытки Запада изолировать РФ

Страны коллективного Запада в попытках загнать Россию в угол и изолировать от всего мира сами привели себя в еще больший тупик. Такое мнение в среду, 27 июля, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

«Что бы ни происходило, как бы они ни запугивали, какие бы методички они ни рассылали, какие условия бы они ни ставили, сколько бы они ни бегали по министрам и президентам различных стран, они ставят себя в еще более глупое положение и заводят себя в еще больший тупик», — пояснила дипломат.

Она также указала на то, что Запад исчерпал все свои дипломатические и международно-политические инструменты для регулирования ситуации.

«Я понимаю, что для них это, возможно, была такая финальная игра», — заключила Захарова.

21 июля французский банкир Филипп Виллен в статье для издания Le Figaro предупредил Европу о том, что экономическое благополучие всего Запада находится под угрозой из-за постоянного расширения комплекса антироссийских санкций.

До этого, 13 апреля, президент России Владимир Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

23 июля бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил о том, что Россия одержала политическую, экономическую и военную победу над Западом на всех фронтах. Чтобы это увидеть, по его словам, достаточно взглянуть на «коллапс политического порядка в Европе» и продолжающееся падение администрации президента США Джо Байдена.

21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рестрикции ЕС против России наносят вред населению европейских стран. При этом он подчеркнул, что «никакие санкции никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы страны меняли свою позицию».

В тот же день ЕС ввел очередной пакет антироссийских санкций, согласно которому предусматриваются ограничения «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Также ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Первые рестрикции были введены в 2014 году после воссоединения России и Республики Крым. После начала спецоперации их перечень значительно увеличился и затронул широкий спектр отраслей, включая экономику, технологии, товары двойного назначения, транспорт, предметы роскоши и многие другие.

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