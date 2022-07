В Нью-Йорке продали куртку побывавшего на Луне астронавта Олдрина за $2,77 млн

Куртка побывавшего на Луне астронавта Базза Олдрина была продана 26 июля на аукционе в Нью-Йорке за $2,77 млн. Об этом сообщил телеканал CNN.

Куртка стала единственной одеждой из американской космической программы Apollo, которая находится в частных руках. Остальные куртки, которые носили другие члены экипажа, находятся в Смитсоновском национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне.

Куртка изготовлена из огнеупорного, плотно сплетенного волокна, которое использовалось в производстве скафандров для этой космической программы. На нее нанесены эмблема Apollo и нашивка с именем астронавта.

На аукционе также были проданы другие вещи, связанные с лунной экспедицией. Это листы с полным планом миссии, огнетушитель с космического корабля, а также золотая медаль конгресса США, которой Олдрин был удостоен в 2011 году.

Сам астронавт считает, что эта коллекция предметов «подводит итог» его карьеры и является «символом исторического момента».

«После глубокого размышления пришло время поделиться с миром этими предметами, которые для многих являются символами исторического момента, но для меня всегда оставались личными воспоминаниями о жизни, посвященной науке и исследованиям», — цитирует Олдрина телеканал.

Олдрин совершил свой первый полет в космос в ноябре 1966 года в качестве пилота корабля Gemini-12. Тогда он выполнил три выхода в открытый космос. Второй полет состоялся в 1969 году в рамках программы Apollo, главной целью которой была высадка астронавтов на Луну. Тогда Олдрин стал вторым человеком, ступившим на нее.

8 июля стало известно, что единственный экземпляр пластинки с песней Blowin' in the Wind, которую американский певец Боб Дилан записал в 2021 году, была продана на аукционе Christie's в Лондоне за $1,7 млн. В текущем году песне Blowin' in the Wind исполняется 60 лет.