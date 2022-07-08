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Уникальную пластинку Боба Дилана с записью 2021 года продали за $1,7 млн

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Фото: REUTERS/Christie's Images Ltd 2022
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Единственный экземпляр пластинки с песней Blowin' in the Wind, которую американский певец Боб Дилан записал в 2021 году, была продана на аукционе Christie's в Лондоне за $1,7 млн.

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Как сообщается на сайте Christie's, коллекционный диск был записан в новом аудиоформате Ionic Originals. Пластинка помещена в ящик из орехового дерева и белого дуба.

В 2022 году песне Blowin' in the Wind исполняется 60 лет. В 2021 году Боб Дилан вернулся в студию звукозаписи, чтобы перезаписать знаменитый хит для своего друга и продюсера Ти Боун Бернетта, создавшего новый формат записи Ionic Originals.

Аукционный дом заявляет, что эта первая и единственная запись Blowin' in the Wind 2021 года, другие версии записи издаваться не будут.

В декабре 2020 года американский поэт и музыкант Боб Дилан продал компании Universal Music Publishing Group права на все свои песни. Детали сделки не разглашаются. Профильное издание Variety пишет, речь идет о девятизначной цифре. Газета New York Times сообщает, что сумма сделки превышает $300 млн.

Боб Дилан является один из самых известных музыкантов. Его карьера продолжается почти 50 лет. В 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию, в мае 2012 года ему была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы.

В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе «за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». 12 раз его творчество было отмечено премией Grammy, в 2001 году он получил «Оскар» в номинации «Лучшая песня» в фильме «Вундеркинды». Имя Дилана включено в «Зал славы рок-н-ролла»

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