В Сочи вышедшая из берегов река затопила населенные пункты

В Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов. Затопило населенные пункты Барановка и Дагомыс, передает телеканал «Известия». ЧП произошло из-за сильных дождей. Как сообщают местные власти, население предупредили о непогоде заранее. Людей просили воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.