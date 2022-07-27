Врач рассказала о рационе в условиях сильной жары

В сильную жару нельзя употреблять жирную, острую и жареную пищу, а также алкоголь. Об этом 26 июля рассказала терапевт Ольга Исаева.

Такие блюда лучше заменить растительными продуктами или рыбой, считает специалист.

«Пища должна быть более легкая. Не мясная, а такая – растительная. Конечно, исключается жирная, острая, жареная. В большом количестве этого употреблять не нужно, а лучше заменить рыбой. И в основном это тушеные овощи: кабачок, баклажаны, а также продукты, богатые жидкостью, например, арбузы», — сказала она РИАМО.

Врач пояснила, что в жаркую погоду организм работает по-другому и достаточно тяжело переносит белковые и жирные продукты, поэтому их стоит исключить из рациона.

«Белок должен присутствовать, но не в большом количестве. Просто, чтобы не было затруднений в процессе переваривания, потому что энергии на такую жару уходит много, организму тяжело и системы работают немножечко в другом режиме, в более напряженном. А тяжелые продукты могут способствовать ухудшению самочувствия», — пояснила Исаева.

Отдельное внимание стоит уделить качеству и свежести продуктов, а также стоит следить за тем, чтобы не было переедания.

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