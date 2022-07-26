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Диетолог предупредил об опасности сладкого лимонада

Диетолог Гинзбург сообщил, что сладкий лимонад провоцирует рак и возрастные болезни
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Фото: Global Look press/Komsomolskaya Pravda
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Напитки с большим содержанием сахара употреблять в жару не рекомендуется. Об этом предупредил во вторник, 26 июля, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что в составе напитков сахар вреднее, в нем содержатся ароматизаторы, красители и очень много сахара.

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«Это абсолютно вредный продукт», — такой вывод сделал диетолог. И объяснил, что сахар в жидком виде еще вреднее, так как в этом случае он слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься.

При этом Гинзбург подчеркнул, что человеческий организм не способен справляться с такими количеством сахара. Врач отметил, что из-за этого может возникать интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков.

Кроме того, он подчеркнул, что сладкий лимонад также может спровоцировать опасные заболевания, вплоть до рака.

Он заключил, что гораздо лучше утолять жажду напитками, не содержащими сахара. Лучше всего, по его словам, пить воду.

Накануне спортивный врач Илья Мелехин рассказал, что спортивную еду стоит употреблять только тем людям, которые занимаются спортом.

Он пояснил, что в продуктах спортивного питания обычно большее количество калорий, чем в обычной, поэтому они предназначены для людей, которые занимаются интенсивными тренировками.

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