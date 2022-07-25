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Врач предупредил о риске ожирения при употреблении спортивной еды

Врач предупредил о риске ожирения при употреблении спортивной еды

Врач Мелехин предупредил о риске ожирения при неправильном употреблении спортивной еды
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Фото: ТАСС/DPA/Frank May
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Спортивную еду стоит употреблять только тем людям, которые занимаются спортом. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил спортивный врач Илья Мелехин в интервью радио Sputnik.

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Он пояснил, что в продуктах спортивного питания обычно большее количество калорий, чем в обычной, поэтому они предназначены для людей, которые занимаются интенсивными тренировками.

По его словам, люди, использующие протеиновый батончик в качестве перекуса, могут набрать лишний вес.

«Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи», — сказал он.

При этом врач отметил, что такой перекус не принесет вреда, если человек сможет потратить содержащиеся в нем калории.

Ранее, 23 июля, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, руководитель отделения диетологии клиники «Ревиталь-парк» Марина Копытько рассказала, что употребление круассана и кофе может отрицательно сказаться на фигуре, поскольку такое несбалансированное питание приводит к накоплению жира в организме.

До этого, 20 июля, директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказала, что избыточно сладкие и жирные продукты, такие как торты и пирожные, могут стимулировать обострение хронических заболеваний и вызвать появление избыточного веса. Она отметила, что многие производители тортов и пирожных добавляют в свою продукцию дешевое пальмовое мало, которое содержит трансжиры. Регулярное их употребление может вызвать проблемы с сосудами и сердцем.

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