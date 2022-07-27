ЕК без единого расчета обязала страны еврозоны сократить газопотребление

Министры энергетики Евросоюза (ЕС) на чрезвычайном саммите в Брюсселе во вторник, 26 июля, достигли соглашения о том, что всего шесть дней назад было отвергнуто как немыслимое: обязательном нормировании газопотребления в условиях зимнего дефицита поставок и при отсутствии расчетов и данных о газопотреблении, пишут журналисты европейского бюро американской Politico.

Сделка министров евроэнергетики может не достичь своей первоначальной цели — гарантировать, что ЕС сможет прожить без российского газа этой зимой, что бы ни случилось, уверены журналисты.

На прошлой неделе Европейская комиссия (ЕК) опубликовала мрачный экономический прогноз на зиму, предупредив, что отключение Россией поставок газа неизбежно, поэтому страны должны сократить потребление газа на 45 млрд куб. м с августа по март, что эквивалентно сокращению потребления газа в масштабах всего блока примерно на 15%. Это, по расчетам ЕК, позволит избежать замерзания населения и 1,5-процентного падения ВВП.

Однако издание уверено, что заключенная во вторник сделка экономит не более 10% газа. Хотя сами министры заявили, что придираться к расчетам не имеет смысла.

«Сегодня мы достигли чего-то очень трудного: объединения ресурсов каждого, что на самом деле отвечает национальным потребностям, чтобы обеспечить солидарность. Я считаю, с политической точки зрения это имеет гораздо большую ценность, даже если это означает, что мы экономим только 30 млрд куб. м газа вместо 45 млрд куб. м, заставляя некоторые страны брыкаться и протестовать. Совершенства в виде листа Excel не существует», — заявила министр по вопросам экологического развития Испании Тереза Рибера.

Рибера выступала в блоке южных стран ЕС, не желающих соглашаться на 15-процентное сокращение газопотребления. В результате Испания и Португалия смогут договориться на сокращение порядка 7% в силу слабых трубопроводов Пиренейского полуострова. Ирландия, Мальта и Кипр получат полный объем газа на том основании, что они вообще не подключены к газовой сети континента. Греции и другим, сильно зависящим от газа при производстве электроэнергии, не придется сокращать потребление, если это будет угрожать внутренней энергобезопасности.

При этом Politico отмечает, что отсутствие цифр и подсчетов, а также понимания, сколько и от кого требуется сокращения газопотребления, на лицо. К примеру вице-канцлер Германии Роберт Хабек пафосно назвал договоренность министров «сигналом России о европейской солидарности и единстве», но сообщить, достаточно ли принятых мер по сокращению потребления, не смог. Он честно признался, что не видел точных расчетов. Во Франции поспешили заявить, что «цифра в 15% — это только на случай кризиса», намекая на то, что реальные сокращения газопотребления будут меньше.

Чиновники Еврокомиссии в разговоре с изданием также не смогли дать никакой конкретики, сославшись на отсутствие каких-либо расчетов о необходимых объемах газа. У ЕК их просто нет.

«30 млрд куб. м — это то, что потребуется для средней по заморозкам зимы. Кроме того, нам было бы комфортно при таких объемах», — сказал один из еврокомиссаров.

Джеймс Хакстепп, менеджер по газовой аналитике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в S&P Global Platts, сказал, что 30 млрд куб. м «почти достаточно», чтобы пережить зимние месяцы без российского газа.

«Но это исключает низкие температуры или перебои с поставками из-за пределов России», — отметил он.

Для учета всех возможных неожиданностей потребуется порядка 60 или 70 млрд куб. м, или сокращение потребления газа по всему блоку на 20–25%, добавил эксперт.

26 июля появилась информация о том, что главы энергетических ведомств стран Евросоюза пришли к договоренности и согласовали «существенно облегченный» план сокращения потребления газа.

Накануне, 25 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна стать независимой от газа из РФ не позднее 2027 года.

20 июля ЕК предложила странам ЕС сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено также ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.

Предложение ЕК не встретило поддержки среди стран Евросоюза. Так, 20 июля министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что не поддерживает сокращение спроса на газ. Она подчеркнула, что будет защищать интересы деловых кругов королевства.