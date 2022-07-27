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Во Владивостоке завершили формирование парадного строя кораблей ко Дню ВМФ

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Фото: ТАСС/Ефремов Дмитрий
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Во Владивостоке в акватории бухты Золотой Рог завершено формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) для участия в праздновании Дня Военно-Морского Флота России. Об этом рассказали в среду, 27 июля, в пресс-службе российского Миноброны.

Поочередно назначенные места в парадной линии заняли фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», ракетный катер «Р-261» и базовый тральщик «БТ-100». Замкнула парадный строй кораблей подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк». Общая длина строя кораблей составила более 1000 метров.

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Помощь в формировании единой линии при постановке кораблей на ранее установленные рейдовые бочки оказывали рейдовые буксиры «РБ-403» и «РБ-404» из состава вспомогательного флота.
Генеральная репетиция Дня ВМФ запланирована на 28 июля. Праздничные мероприятия во Владивостоке в честь Дня Военно-Морского Флота России состоятся 31 июля.

19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин планирует посетить 31 июля Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота.

В 2021 году парад прошел без зрителей из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Среди техники участие принимали ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов» и другие.

Первый подобный парад провели в акватории реки Нева в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 года после подписания Владимиром Путиным соответствующего указа. Согласно тексту документа, традиция принята «в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества».

В 2020 году парады в честь Дня Военно-морского флота России прошли на семи главных базах страны. В праздничных мероприятиях приняли участие 250 кораблей и около 15 тыс. военнослужащих.

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