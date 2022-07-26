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Силы республик Донбасса и РФ взяли под контроль населенный пункт Новолуганское

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Силы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР), а также РФ взяли под контроль населенный пункт Новолуганское в ДНР. Об этом 26 июля сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Силы народной милиции ЛНР взяли под контроль Углегорскую ТЭЦ. Онлайн спецоперации 26 июля
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«Мне 10 минут назад пришло сообщение: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Накануне мэр Горловки Иван Приходько написал в Telegram-канале, что поселок Новолуганское на 50% находится под контролем ДНР.

26 июля стало известно, что второй корпус Народной милиции ЛНР взял под контроль Углегорскую ТЭС. Теперь там идет зачистка территории электростанции от остатков вооруженных формирований Украины. По словам подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, украинские силовики оставили множество мин и растяжек. Он отметил, что предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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