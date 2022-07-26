Британия ввела санкции против Грэма Филлипса за освещение событий в Донбассе
Журналист Грэм Филлипс вошел в санкционный список Великобритании за освещение ситуации в Донбассе. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства 26 июля.
«Грэм Филлипс — видеоблогер, который создал и опубликовал медиаконтент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — сказано в характеристике журналиста.
Санкции в отношении британского подданного подразумевают заморозку его счетов.
26 июля Великобритания расширила санкции против России. В обновленный список вошли несколько глав регионов, в том числе Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской и Свердловской областей.
24 апреля Филлипс рассказал «Известиям», что жители Мариуполя негативно относятся к украинским националистам, в частности к членам радикальной националистической группировке «Азов», в отношении которых в РФ возбуждено несколько уголовных дел.
14 апреля британский журналист объявил, что привезет в Мариуполь гуманитарную помощь, которую собрал в нескольких регионах России, объехав их на машине.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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